Italia investiga “pulmonías sospechosas” registradas en noviembre en su región más castigada por el coronavirus

Italia continúa controlando la pandemia

Mientras tanto, Italia, con 23 decesos, 142 positivos y 1.052 altas médicas más en las últimas 24 horas, continúa evolucionando en su lucha contra el coronavirus. Ya son 190.248 las personas que se han recuperado del COVID-19, mientras en once regiones no se han contabilizado nuevas muertes y en otras siete no ha habido nuevos contagios. Además, en once regiones ya no hay ningún paciente en la UCI, un dato fundamental para el descenso de los fallecidos diarios por el coronavirus en el país.