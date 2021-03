Un joven mata a su madre y su tío en Los Ángeles: los compañeros de ella lo vieron todo por Zoom

Dionne Shelter, ex estudiante y actual empleada de PCC, recordaba que Brown siempre hacía que los estudiantes se sintieran como en casa durante su tiempo en la universidad. "Honestamente, me siento tan desconsolada, me siento tan triste", dijo. "Cuando no te importa de dónde viene alguien, cómo se ve, cómo puede oler o lo que sea, y todavía lo tratas como si fuera igual que tú, un médico con un doctorado o lo que sea, es increíble".