Kyrie Irving, tras ser apartado de la NBA por no vacunarse contra el covid: "Elijo no vacunarme, no es un crimen"

"Esto es sobre mi vida y lo que yo elijo hacer", explica el jugador de los Nets en sus redes

El base no cree que este episodio suponga el final de su carrera profesional

La franquicia de la NBA no ejercerá la opción de extender su contrato

Tras ser apartado de los Brooklyn Nets por no vacunarse contra el covid-19, la estrella de la NBA Kyrie Irving ha roto su silencio en una emisión en directo en sus redes sociales para referirse a su situación: "Esto es sobre mi vida y lo que yo elijo hacer. Es verdad que para estar en Nueva York y para estar en un equipo de este estado tengo que estar vacunado, pero he decidido no hacerlo. Es mi elección y pido a todo el mundo que lo respete".

El base dejó claro que espera poder volver a las canchas y hacerlo con la franquicia neoyorquina, aunque no a cualquier precio, según recoge 'As': "Esto no se trata de un tema político o de la NBA. Ni siquiera de los Nets. Esto va sobre mi vida y lo que yo elijo hacer". El pasado 27 de septiembre, Irving, declarado antivacunas y terraplanista, aseguró que la vacunación contra el coronavirus oculta "un plan de Satanás" para implantar microchips en la población afroamericana para así controlarla con ordenadores.

El siete veces 'all star' cree firmemente que aún tiene mucho baloncesto por dar y que este episodio no supondrá el final de su carrera. "Esto no va de dinero. Esto tiene que ver con escoger lo que es mejor para cada uno. ¿De verdad creéis que quiero perder dinero? ¿De verdad creéis que quiero entregar mi sueño de ganar un campeonato? ¿De verdad creéis que quiero rendirme y acabar con mi trabajo? ¿De verdad pensáis que quiero quedarme sentado en casa? ¿Creéis que quiero renunciar a mi sustento por mandato? Vamos...", se preguntaba.

"Me voy a mantener firme en lo que yo creo"

Irving también quiso aclarar su postura con respecto a las vacunas y la medicina con un mensaje en el que aseguraba estar de acuerdo con ambas partes: "Me voy a mantener firme en lo que yo creo. Es tan simple como eso. No tiene que ver con ser antivacunas o estar en un lado u otro. Es sentir que de verdad estás haciendo lo que es mejor para ti. Si voy a ser demonizado por hacer más preguntas y tomarme mi tiempo para decidir, pues es lo que hay".

"Sé las consecuencias a mis decisiones, no las voy a endulzar. Estoy del lado de quienes han perdido sus trabajos por este mandato y estoy del lado de quienes han elegido vacunarse y han elegido estar a salvo. Apoyo y respeto la decisión de todos. No he hecho daño a nadie ni he cometido ningún crimen", aseguraba.

"Esta es mi vida y me están diciendo lo que tengo que hacer con mi cuerpo. Esto tiene que ver con todo lo que está pasando hoy en día en el mundo. Y estoy metido en algo que es mucho más grande que el baloncesto. Nadie va a secuestrar esta voz. Y no, no me estoy retirando. No me voy dejando el juego así. Todavía hay mucho trabajo que hacer", concluyó el base en su intervención mientras decide cuál será el siguiente paso en esta particular batalla que ha decidido librar.

Los Nets contemplan no renovar la jugador