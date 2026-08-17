Encuentran un grabado de Picasso robado en 2018 tras aparecer en un apartamento desalojado en Milwaukee, EEUU

La obra fue robada en 2018 y en gran parte del tiempo ha estado colgada en un apartamento donde ha sido encontrada

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Bill DeLind galerista en la ciudad estadounidense de Milwaukee ha tardado ocho años en recuperar un grabado de Picasso que le fue sustraído de su establecimiento en 2018. El hallazgo ha sido una casualidad ya que estaba colgado en la pared de un apartamento desde hacía años sin que nadie se hubiese percatado antes de la importancia de la obra.

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Colgada en un sitio escondido en una apartamento de alquiler

Según informa el diario Houston Chronicle, se trata de 'Torero', una obra gráfica en la que aparece la figura de un matador, parte de un trabajo del artista malagueño compuesto por un total de 30 estampas similares. Según los expertos, la obra podría estar valorada entre 25.000 y 45.000 euros.

La obra robada fue localizada por el propietario de una apartamento de alquiler de esta ciudad mientras lo limpiaba tras un cambio de inquilino. El hallazgo permitió que la policía contactara de inmediato con Bill DeLind. Este la reconoció en cuanto la vio, entre otras cosas, porque el sello de su empresa seguía adherido en la parte posterior del marco, exactamente como estaba cuando fue sustraída.

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“Me sentí abrumado. Me quedé sin palabras”, explicó al recordar el momento en que la policía le pidió que verificara la autenticidad del grabado: “En efecto, era mía”.

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El casero, Tim Dertz, relató a una cadena de TV loca que encontró la estampa colgada en un lugar poco visible del apartamento, cubierta de polvo, como si hubiera permanecido allí durante años. Tras mostrársela a un amigo anticuario, que la identificó como un Picasso y la vinculó con el robo de 2018, decidió entregarla a las autoridades. La policía mantiene la obra bajo custodia mientras el cliente que la había consignado para su venta resuelve los trámites con su aseguradora.