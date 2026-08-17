Teherán proclama su victoria ante EEUU porque no hab conseguido cambiar el Gobierno de Irán

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La macabra recompensa del jefe del Ejército de Irán. El general Amir Hatami, ha ofrecido más de 20.000 euros por matar o capturar a soldados estadounidenses en una vuelta de tuerca en la guerra iniciada por Washington hace siete meses. El mando iraní , además ha prometido mantener su "resistencia" contra EEUU e Israel "hasta su derrota total".

"Cualquier persona que capture o mate a un miembro de las fuerzas agresoras estadounidenses recibirá una recompensa equivalente a 30.000 dólares (unos 21.500 euros) o 5.000 millones de riales iraníes", ha anunciado Hatami en declaraciones recogidas por la agencia de noticias IRNA.

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El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la República Islámica se ha comprometido a "continuar la resistencia contra Estados Unidos y el régimen israelí en la región hasta la derrota total de sus enemigos y el cumplimiento de las demandas del pueblo iraní", segú n un comunicado publicado por la autoridad castrense.

EEUU no ha conseguido cambiar el Gobierno de Irán

El jefe del equipo negociador de Irán y presidente del Parlamento, Mohamed Baqer Qalibaf, ha afirmado, este domingo, que su país ha ganado la guerra contra Estados Unidos e Israel porque ninguno de sus dos enemigos ha logrado los objetivos que se propusieron con el comienzo de sus ataques contra Teherán el pasado 28 de febrero, entre ellos el principal: un cambio total de régimen y la extinción de la autoridad de los ayatolás.

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La frase se repite de un bando a otro: Donald Trump no ha parado de decir que ha derrotado al régimen de Teherán, desde poco después de iniciar la guerra. Ambos, Irán y Estados Unidos también se atribuyen el control del Estrecho de Ormuz.

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Sobre este punto, Hatami afirmó que Teherán no permitirá que Estados Unidos recupere la posición militar que mantenía en la región y vinculó directamente el control de Ormuz con el eventual final de la guerra.

“El sagrado estrecho de Ormuz es una de las condiciones para poner fin a la guerra; lo preservaremos con todas nuestras capacidades”, afirmó el mando militar iraní.