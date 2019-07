La lucha de una pequeña argentina de ocho años: vence al cáncer tras 52 sesiones de quimioterapia

Fue entonces cuando apareció el oncólogo de la pequeña, Juan José Chaín, que trabaja en el hospital del Niño Jesús de Tucumán. “La primera vez que me internaron pensaba que me iban a tratar mal, yo no les contestaba nada, pero después me acostumbré a los doctores, a las inyecciones. Ya no lloro cuando me sacan sangre”, contaba la pequeña en sus vídeos de Facebook.