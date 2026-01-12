En las próximas semanas aprobará un real decreto ley con tres medidas urgentes en materia de vivienda

Se van a limitar los contratos de alquiler de temporada para poner fin al uso fraudulento

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que en las próximas semanas aprobará un real decreto ley con tres medidas urgentes que recogen incentivos para los propietarios que no suban el precio a sus inquilinos, así como iniciativas para frenar el abuso en los contratos de temporada y de habitaciones.

Para aquellos propietarios que renueven sus contratos sin subir el precio a sus inquilinos se les va a dar una bonificación fiscal del 100 % en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que compensará lo que ganarían si incrementaran ese alquiler, según ha avanzado Sánchez en el acto de la demolición de los primeros edificios del acuartelamiento de Campamento, en Madrid.

Se limitarán los contratos de alquiler de temporada

Como parte de este real decreto ley se limitarán además los contratos de alquiler de temporada para poner fin al uso fraudulento y se fijarán condiciones estrictas para ser considerados de esta modalidad; al tiempo que se establece un régimen sancionador a quienes incumplan la regulación estatal de alquileres de corta duración.

El Ejecutivo también quiere poner freno al abuso del alquiler de habitaciones de forma que la renta total de las habitaciones no podrá superar el precio del contrato de la vivienda completa y en zonas tensionadas se aplicarán los mecanismos de control que recoge la Ley de Vivienda.

El presidente del Gobierno ha insistido en seguir interviniendo el mercado del alquiler con medidas "urgentes y contundentes", en beneficio de los 3 millones de hogares que viven en alquiler en España.

A modo de ejemplo, ha indicado que en Cádiz, Barcelona o San Sebastián, 8 de cada 10 anuncios en las plataformas son de pisos por temporada; y que en Madrid se han triplicado desde el año 2023.

"Estamos hablando de un fraude y una injusticia", ha insistido Sánchez, que ha reiterado que ante la negativa de algunas comunidades autónomas a aplicar los instrumentos que recoge la Ley de Vivienda el Ejecutivo tiene la obligación de actuar frente a este abuso.

En este sentido, ha recalcado que el Gobierno va a "dar la batalla" hasta que la vivienda sea un derecho garantizado y el quinto pilar del Estado de Bienestar