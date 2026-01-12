Donald Trump ha asegurado que pedirá ayuda a Elon Musk para que use su red de satélites y evite los bloqueos de internet en territorio iraní

Por qué irán es un punto estratégico que Donald Trump quiere para EEUU

Compartir







Robina Aminian es la última víctima del régimen en Irán. La joven, de 23 años, murió de un disparo en la cabeza, cuando participaba en una manifestación contra el gobierno iraní el pasado viernes. La estudiante de diseño de moda pone rostro a los centenares de muertos en las protestas en Irán.

La televisión oficial ya no oculta imágenes de morgues con decenas de cadáveres, pero justifica la violencia acusando a los propios manifestantes de ir armados y de asesinar a agentes del orden y a civiles. Para ser más convincente en su sangrienta represión, emite imágenes en la televisión pública de un multitudinario funeral de víctimas, que según sus locutores, murieron a causa de las actividades terroristas dirigidas desde Estados Unidos e Israel.

PUEDE INTERESARTE Un camión embiste a un grupo de manifestantes contra el Gobierno de Irán en Los Ángeles

El ministro de Exteriores aparece ante los medios y asegura que tienen la situación bajo control, pero los mensajes son contradictorios en medio del apagón de internet y el aislamiento informativos de Irán. Trump aprovecha para reforzar su discurso intervencionistas y reitera que el Ejército de Estados Unidos estudia opciones militares y avisa que están preparados para un ataque a Teherán.

Donald Trump promete que pedirá ayuda a Elon Musk para que restablezca internet en Irán

"Los atacaremos a niveles que nunca han visto antes y ni siquiera se lo creerán. Tengo opciones muy fuertes", ha asegurado Donald Trump que este fin de semana ha aludido a Irán en numerosas ocasiones con promesas de libertad para el pueblo iraní, aunque los analistas hablan de los verdaderos intereses económicos y geoestratégicos que lo mueven.

PUEDE INTERESARTE Las protestas agravan la crisis en Irán: EEUU amenaza con intervenir en el país si la represión se intensifica

Trump, también ha asegurado que pedirá ayuda a Elon Musk para que use su red de satélites y evite los bloqueos de internet en Irán, una de las estrategias del régimen iraní para silenciar las protestas que están sacudiendo al país.