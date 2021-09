Madre e hija, trabajadoras sociales, estaban muy unidas y han muerto en la misma sala del hospital del Ulster debido al covid porque no se habían vacunado, con solo unos días de diferencia. Han dejado a su familia devastada. Forde ha dejado también a cuatro hijos. No es un caso aislado porque se suceden los casos de personas que ante el miedo a los efectos de la vacuna quedan expuestos a una infección grave de covid que incluso les causa la muerte, desde tiktoker a locutores de radio que propagan teorías conspiranoicas.

Maddern había compartido las teorías conspiratorias anticovid y publicó informaciones sobre enfermeras que se enfrentan el despido si rechazan vacunarse contra el coronavirus. También compartió vídeos de Candace Owens, una activista norteamericana que explica qué hacer si alguien es despedido por no vacunarse, y otro de una mujer que argumenta en contra de la inmunización de los niños, según informa el diario The Guardian .

El padre de Forde, Kevin McAllister, ha admitido que no entiende porque su hija y su expareja tomaron la decisión de no vacunarse. “Estas personas que no están recibiendo la inyección de Covid-19, no están pensando en las otras personas que dejan atrás”.