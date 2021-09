Una mujer que no se vacunó ha fallecido de coronavirus a los 31 años

La víctima compartió un vídeo en TikTok arrepintiéndose de su decisión

"Creo que fue un error. No debería haber esperado", lamentó la mujer

Una mujer que decidió no ponerse la vacuna contra el coronavirus ha fallecido a los 31 años de edad en Florida, Estados Unidos. La mujer no se declaraba antivacunas, pero prefirió esperar a ponerse la vacuna más adelante, cuando lo tuviese más claro. Una fecha que nunca llegó, ya que se contagió y no pudo superar la enfermedad.

La mujer, que solía compartir vídeos en TikTok, utilizó su altavoz en esa red social para contar su historia y que sirva de ejemplo a la gente que está todavía dudando de si vacunarse o no.

"No tengo mucha energía para hablar, así que intentaré hacerlo rápido", comenzaba explicando desde el hospital. "No me vacuné. No soy antivacunas, solo estaba tratando de hacer mi investigación. Estaba asustada", compartía en el vídeo, en el que escribía de título: "El virus me atrapó chicos. ¡NO ESPERE PARA VACUNARSE! ¡¡Vaya ahora!!"

"Quería que mi familia y yo lo hiciéramos todos al mismo tiempo. Y como estoy segura de que ustedes saben, es difícil lograr que todos estén de acuerdo en algo si la gente se siente diferente", lamentaba. "Entonces, creo que fue un error. No debería haber esperado", confesaba la mujer.

"Si está seguro al 70 por ciento de que quiere la vacuna, hágalo. No espere. Vaya a buscarlo", animaba al resto de la gente. "Porque, con suerte, si lo consigues, no terminarás en el hospital como yo, ¿de acuerdo?".