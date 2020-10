Localiza el cadáver de su hija en el segundo aniversario de su desaparición gracias a una llamada anónima

La madre de la joven desaparecida no esperó a que la aportaran una pista . Desde el día de la desaparición, se propuso localizar a Fernanda y formó el grupo de Rastreadoras de Ciudad Obregón , un grupo de mujeres que busca a sus seres queridos y que ya ha logrado localizar a más de 10 personas en estos dos años.

Y es que el pasado 2 de octubre , exactamente dos años después de ver por última vez a su hija, Nora Lira recibió una llamada anónima que le indicó el lugar al que debía acudir si quería recuperar a su hija. Anteriormente había recibido pistas, pero en esta ocasión sabía que podía ser una de verdad. "Me dijeron que si quería encontrar a mi hija fuera a Sonora , cerca de Obregón donde yo vivo. A un rancho que está antes de entrar al pueblo , al lado de un estadio. Recorrí todos los ranchos de la zona hasta que lo localicé. Media hora después dimos con la fosa", señaló.

“Nosotros metimos una varilla en el suelo, detectamos los restos y vimos su blusa, que me confirmó que se trataba de Fernanda. Al día siguiente fuimos a bendecir el lugar y como sorpresa nos encontramos su pulsera ahí. Como si ella me la hubiera puesto diciéndome mamá soy yo", comentó Nora Lira, que no necesitó la confirmación de la prueba de ADN para reconocer a su hija.