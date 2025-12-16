El Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid ha realizado con éxito el primer trasplante parcial de corazón en una bebé de siete meses

Unos 4.000 niños nacen al año en España con un tipo de malformación en su corazón que les obliga a pasar varias veces por quirófano a lo largo de su vida. En Madrid, el Hospital General Universitario Gregorio Marañón ha realizado con éxito el primer trasplante parcial de corazón en Europa a una bebé de siete meses y el primero en Europa a una menor de un año.

Se trata de Mariami, cuya sonrisa evidencia un final feliz. "Está bien, juega bien y tiene mucha energía", cuenta Maka, su madre. Con tan solo siete meses ha hecho historia médica. Seis horas de quirófano en el primer trasplante parcial de corazón en España. Se libró así de un dispositivo artificial y recibió esta pequeña válvula de un pequeño donante con un superpoder.

"Esas válvulas van a crecer a la par que el niño, evitando así en el futuro sucesivas cirugías", explica Juan Miguel Gil-Jaurena, jefe de cirugía cardiaca infantil del Hospital Gregorio Marañón. "En comparación con el procedimiento habitual, que es recambiar una válvula detrás de otra, con el crecimiento", añade Manuela Camino, jefa de trasplante cardiaco infantil del mismo centro sanitario.

Un éxito del hospital Gregorio Marañón que celebran como un "hito histórico". "Cuando lo ves funcionando también es una alegría enorme", aplaude otra profesional. Ahora muchos más órganos servirán para donar. "Dado que aquí necesitamos solamente las válvulas y no el corazón al completo", señala el doctor Gil-Jaurena. 4.000 niños nacen al año con la malformación de Mariami en cuyo corazón late hoy una nueva esperanza para todos ellos.