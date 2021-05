Una joven muere de covid tras dar a luz sin conocer a su bebé

Sin embargo, tras dar a luz la joven madre no ha podido superar la enfermedad y ha fallecido de covid en un hospital de la ciudad de San Martin, en Mendoza, Argentina.

Quienes la conocían lloran la pérdida de Brenda Nicole Sosa. "Podés no creer en el virus y en la pandemia. Podés decir qué es un invento, que esto no existe y descalificar al sistema de Salud, médicos, científicos... Dirás que la vacuna es un comercio, un experimento global. Lo que no podés negar es la cantidad de gente joven que está muriendo y el esfuerzo de miles de personas que trabajan en hospitales y vacunatorios", escribió un vecino.