Maduro asegura que Venezuela "ha conseguido una medicina que elimina al 100%" la covid

La molécula es un derivado del ácido ursólico

Esta molécula no tiene "ningún tipo de toxicidad que afecte a las moléculas sanas" o que cause efectos secundarios. Maduro se mostró confiado de que los estudios serán ratificados por la OMS y, posteriormente, procederán "a preparar la producción masiva" gracias a "alianzas internacionales" que no detalló.