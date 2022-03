Mariúpol, la ciudad de la guerra de Ucrania más castigada, bombardeada también desde el mar

Las alarmas antiaéreas suenan todos los días en la guerra de Ucrania. No hay avances en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania . Ni si quiera después del intento de Emmanuel Macron de mediar entre ambos países, una vez más.

La perspectiva de un conflicto nuclear, ya no es impensable. Rusia usará armas nucleares si ve amenazada e intensifica los bombardeos sobre las ciudades .

“Las posibilidades son bajas, pero van en aumento", ha explicado Ulrich Kühn, experto nuclear de la Universidad de Hamburgo en declaraciones a The New York Times, porque Vladimir Putin no avanza en el desarrollo de la guerra por tierra.