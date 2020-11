Un joven matemático que predijo la evolución del virus advierte: sin un confinamiento "esto nunca terminará"

Ahora, este investigador de 26 años ha vuelto a hacer una dura afirmación sobre el virus: si no volvemos a un nuevo confinamiento estricto, habrá que convivir con el SARS-CoV-2 durante mucho tiempo, según recoge Mirror .

McCash lanza una advertencia sobre las opiniones que defienden no recurrir a un nuevo confinamiento, y asegura que esta actitud provocará, como mínimo, dos años de convivencia con el virus.

Por el contrario, si no se toma esta decisión, "esto nunca terminará". Fija este año entero de bloqueo como un tiempo justo para "reducir el movimiento lo suficiente" y pide no creer que la vacuna será la panacea: "Decir que la vacuna lo arreglará todo es poner todos los huevos en una sola cesta. No sabemos cómo son de efectivas ni cuántas personas se las pondrán", asegura.