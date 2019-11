Atrapan al mayor depredador pedófilo sexual del siglo: 250 violaciones de niñas en el cuaderno del horror

Todo comenzó cuando una pequeña de tan solo cuatro años, su vecina, relató que el médico la había enseñado el pene y que el señor mayor se paseaba desnudo por el jardín cuando ella estaba cerca. Al principio, el testimonio sorprendió, como no podía ser de otra manera, pero cuando los investigadores empezaron a indagar descubrieron que el hombre había sido condenado en 2005 a cuatro meses de prisión por tener imágenes pedófilas en su casa. Todo cambió entonces. No solo la había enseñado el pene, la había violado, aunque la niña no tuviera plena conciencia de lo que le había ocurrido.