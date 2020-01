Meghan no habló por miedo a las escuchas: quién participó y por qué en la reunión más complicada de la Reina Isabel II

Los detalles de ese encuentro se empiezan a desvelar. Lo primero, que la Reina vio antes en solitario al príncipe Harry. El hijo del príncipe Carlos llegó unas tres horas antes de la hora fijada para mantener una conversación con la Reina y exponer su punto de vista. Meghan no habló vía telefónica por miedo a escuchas y filtraciones. La reina no quería más disgustos.

La Reina decidió reunirse con su hijo y sus dos nietos para tratar el futuro de la pareja . A la reunión no acudieron ni la Duquesa de Cambridge ni la esposa del Príncipe Carlos, Camilla Parker-bowles . Una ausencia que fuentes cercanas a la Familia Real Británica han aclarado para la revista People. Según explican, a la cita solo podían acudir los miembros nacidos dentro de la Familia Real, por lo que Kate Middleton y la Duquesa de Cornwall, así como el Duque de Edimburgo , retirado de la escena pública desde hace algo más de un año, se quedaban fuera de esta importante reunión.Este, pese a todo, salió de un humor de perros de Palacio bramando por el daño que pueden hacer a la Monarquía la pareja.

Tras esta reunión, Isabel II decidió emitir un comunicado para dejar claro que los actuales Duques de Sussex no quieren disfrutar del dinero de los contribuyentes británicos ahora que han decidido embarcarse en una nueva etapa personal: " Harry y Meghan han dejado en claro que no quieren depender de fondos públicos en sus nuevas vidas. Por lo tanto, se acordó que habrá un período de transición en el que los Sussex pasarán tiempo en Canadá y el Reino Unido".

Una importante decisión que no aclara temas como su futura relación con la Corona o con la Commonwealth, su posición en la línea de sucesión de la Reina Isabel o si mantendrán el título de Duques de Sussex pese a no formar parte de los miembros senior de la Realeza Británica. La cara del hijo mayor de Carlos al salir de la reunión era todo un poema. Carlos ya ha advertido a su hijo que deberá ser independiente económicamente y a la vista de la popularidad de la pareja no parece difícil que lo logren. La marca ya la tienen.