Una menor muere electrocutada al caer su móvil en el bañera

La chica se electrocutó. Según France Bleu la chica fue trasladada al hospital de La Timone en parada cardiorrespiratoria. Los médicos no pudieron hacer nada por ella.

Un amigo de la adolescente ha dicho al citado diario que "sabemos que no debemos cargar nuestro teléfono cuando nos bañamos. Pero toda nuestra vida está en nuestro móvil, en las redes sociales en particular. No se puede vivir sin él, incluso en el baño" .