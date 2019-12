Muere un tiburón blanco tras quedarse atrapado en una jaula de observación para turistas

En las imágenes se puede ver como el animal se acerca a la jaula y se queda atrapado entre sus rejas. Permanece atorado en ella durante más de 25 minutos, sin que nadie haga nada. Islas Allende ha querido con ellas denunciar la negligencia cometida por el dueño del barco 'Nautílus', el empresario turístico Mike Lever, a quien apunta directamente por no usar jaulas aptas para este tipo de actividades. "Las autoridades mexicanas, de la mano de diferentes investigadores, tomaron la decisión de cambiar las jaulas, de hacerlas más estrechas, para que los tiburones no pudieran entrar, y de un material mucho más fuerte, para que no las pudieran romper", apunta el mexicano.