La mujer, de 25 años, tuvo que ser reanimada en dos ocasiones por el equipo médico aunque falleció finalmente

El equipo territorial de la Policía Judicial de Santa Pola se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias y el motivo del incendio

AlicanteEl incendio mortal que se ha producido en el edificio de Crevillent, en Alicante, ha terminado con la muerte de una una mujer de 25 años, un hombre se encuentra ingresado en estado grave y los agentes de la Guardia Civil han detenido a un vecino por presunta relación con el incendio.

El equipo territorial de la Policía Judicial de Santa Pola se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias y el motivo del incendio y se ha dado cuenta de los hechos al Juzgado de guardia del partido judicial de Elche, han detallado las mismas fuentes.

La investigación tendrá que esclarecer las causas de este incencio mortal, aunque antes hay que saber el estado de salud del joven herido que se encuentra ingresado en el hospital. Desde la puerta del edificio donde se produjo la trajedia, la reportera Mari Ponce explica la última hora del suceso.

"El joven de 33 años se encontraba en estado grave por inhalación de humo y hoy sigue ingresado con pronóstico reservado", empieza diciendo la reportera. Tras esto, la periodista detalla: "Desafortunadamente su pareja ha fallecido tras varios intentos de reanimación". Una muerte que ha dejado rota a la población de Crevillent, que le ha dedicado un minuto de silencio en el ayuntamiento

El detenido es un vecino que "ya tenía varias denuncias por diversas molestias"

El hombre que ha sido detenido por la Guardia Civil como presunto autor del incendio "es un vecino que ya tenía varias denuncias por causar diversas molestias y que ahora está detenido a la espera de que la investigación siga su curso".

El fuego se produjo sobre las 20:00 horas de este lunes en una vivienda en una segunda altura de un edificio de tres plantas en la calle Al-Shafra, según informó el Consorcio Provincial de Bomberos, que rescató a seis personas, cuatro por la fachada y dos del interior del edificio, la fallecida y el otro hombre.

Desde la Guardia Civil han detallado que se desalojó a cerca de 60 personas del edificio afectado y del colindante. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del puesto de la Guardia Civil de Crevillent.

También se movilizaron dos unidades de mando jefatura, una bomba rural pesada, una bomba nodriza pesada, una bomba urbana ligera, una autoescalera y un furgón de transporte personal con un sargento, tres cabos y diez bomberos de los parques de Crevillent, Elche, Almoradí y Elda que dieron el incendio por extinguido sobre las 1.21 horas de la madrugada según ha informado el Consorcio.

Al detenido se le arrestó inicialmente por un delito de incendio, antes del fallecimiento de la joven, por lo que la calificación podrá variar durante la instrucción a raíz de este hecho.