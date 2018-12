Al menos cinco muertos en un tiroteo en una catedral de Brasil

"No sabemos el motivo. Él no dijo nada. No sabemos quién es", ha afirmado el mayor Paulo Monteiro, oficial del Cuerpo de Bomberos. Los servicios de emergencias se han trasladado al lugar, aunque no han identificado ni al asesino ni al resto de víctimas mortales. Además, las autoridades han establecido un perímetro de seguridad alrededor de la catedral.