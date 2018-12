Demandan a un 'cirujano' en Brasil por desfigurar los rostros de 40 pacientes

Ahora muchos de los afectados, no solo deberán vivir con los daños irreversibles de su cuerpo, sino que además sufren depresión y han tenido intentos de suicidios, relata el diario británico.

"El Dr. Wesley me dijo que me iba a ver muy bien y que todas las marcas de espinillas desaparecerían", cuenta Alexandre Garzón, una de las tantas víctimas que han pasado por las manos de Murakami. "Cuando vi el resultado en el espejo me horroricé". "Dijo que la hinchazón bajaría rápidamente, pero se mantuvo así durante meses", prosiguió.