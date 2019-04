Un niño carga con su amigo discapacitado a la escuela todos los días desde hace seis años

Ze tiene una discapacidad física que le impide caminar, pero no hay día que falte a la escuela de la ciudad de Meishan, pese a no tener ni silla de ruedas y que el colegio no esté adaptado para las personas discapacitadas, esto se lo debe a su mejor amigo Xu que carga diariamente con él a su espalda y le lleva desde su casa hasta el pupitre, aunque llueva o haga sol.