El covid “puso patas arriba” su vida , ha explicado Martin. En una entrevista a la BBC ha contado como ha sido para él la enfermedad. Pasó 61 días conectado a un respirador artificial de un hospital de Bridgend en marzo pasado. No recuerda las dos primeras semanas, es “como un espacio en blanco”.

Los médicos creyeron que no superaría la enfermedad. Antes de inducirle el coma, su familia acudió al hospital a despedirse. “Me contaron que mi esposa y mis hijos vinieron a despedirse. Se suponía que no deberían habérmelo dicho, pero lo hicieron y eso realmente me afectó", señala.