El pasado 20 de enero, Piper James, una joven canadiense de 19 años, fue encontrada muerta en una playa de la isla K’Gari, en Queensland, Australia. El cadáver de la chica fue localizado rodeado de unos 10 dingos, unos perros salvajes autóctonos de Australia.

La autopsia confirmó que la joven se ahogó tras resultar herida en el ataque de estos perros. “Piper murió ahogada tras sufrir múltiples lesiones provocadas por el ataque de un dingo”, indicó el tribunal especializado local que investiga este tipo de sucesos en la zona. Además, el Gobierno de Queensland ha señalado que una manada de perros sospechosos de estar involucrados en su muerte "serán sacrificados".

Si bien, la investigación sobre la muerte de James continúa, “no se puede proporcionar más información en este momento”, añadió un portavoz del tribunal. Hace unas semanas, los padres y amigos de la joven viajaron hasta Australia y visitaron la playa donde murió Piper.

Allí construyeron un altar en honor a la joven que el padre, Todd James, ha compartido en sus redes sociales. “Quiero compartir con todos que estamos volviendo a casa en Campbell River, B.C. Estamos trayendo nuestra Piper de vuelta con nosotros. Saldremos de Australia con algo de paz en nuestros corazones”, confiesa el hombre en una publicación de Facebook.

“Nuestro amor por la gente de aquí, espero, ha sido recibido ya que su amor por Piper y nuestras familias se ha sentido profundamente hasta la médula. Os queremos a todos, nuestros amigos y familia canadienses y australianos. Les doy las gracias por estar ahí”, concluye James.

En las imágenes que ha compartido se ve una cruz blanca con flores y la figura de un corazón con el nombre de Piper escrito dentro. Los padres de Piper confesaron que su hija había soñado con viajar y había ahorrado para su viaje después de graduarse de la escuela secundaria. La recuerdan como un “espíritu amable” y una “risa contagiosa”.

Al menos seis de los aproximadamente 10 dingos que se encontraron rodeando el cuerpo de James fueron posteriormente sacrificados. Unos 200 dingos viven en K'Gari y están protegidos por ley como especie nativa.