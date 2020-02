Sánchez y Merkel se salvan de la cuarentena: descartan el contagio de coronavirus del primer ministro eslovaco

“Queridos amigos. He estado luchando contra una infección generalizada durante las dos últimas semanas, pero he tratado de seguir trabajando en este momento agitado”. Son las palabras que publicó este domingo Peter Pellegrini , primer ministro de Eslovaquia, que ha sido ingresado por una infección aguda del tracto respiratorio superior acompañada de fiebre alta, según recoge el diario Sme .

“Mi salud me ha traicionado en el momento más inoportuno. El viernes también hice un viaje a Bruselas para la negociación sobre el presupuesto de la Unión Europea. Lamentablemente, todo esto me afectó y desde este sábado he estado ingresado en el hospital de Bratislava. Agradezco a los médicos su atención”, añadió Pellegrini a través de su cuenta de Facebook.