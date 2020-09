Navalny publica su primera foto tras ser supuestamente envenenado: “Ya puedo respirar por mí mismo”

“Hola, soy Navalni. Os echo de menos. Todavía no puedo hacer casi nada, pero ayer pude respirar por mí mismo durante todo el día", ha escrito en una publicación en Instagram en la que también se ha permitido ironizar al respecto, asegurando que respirar “sin ayuda externa” es un proceso “asombroso” y “subestimado por muchos”.

Europa pide explicaciones a Rusia

El opositor solo se plantea regresar a su país

No obstante, y pese a todo, según Kira Yarmish, portavoz de Navalny, el opositor no se plantea otra cosa que regresar a su país cuanto antes en cuanto se recupere completamente del envenenamiento .

“No se ha estudiado nunca ninguna otra opción”, ha dicho en un mensaje remitido a Bloomberg, donde precisa no obstante que todavía no han discutido “los planes concretos”.