El ataque terrorista en la playa de Bondi, en Sídney, Australia durante la festividad judía del Jánuca, ha causado la muerte de 16 personas y 40 heridos. Entre los supervivientes, un hombre que ya había salido con vida del ataque de Hamás del 7 de octubre, que desencadenó la invasión de Israel a Gaza. Es la segunda vez que sobrevive a un ataque antisemita. La información en vídeo de la periodista Candela de Arriba.

Entre los 39 heridos, que por el momento informan las autoridades está Alex Ostrowski, abogado israelí de Derechos Humanos. Llegó a Sydney hace apenas dos semanas para trabajar con la comunidad y combatir el antisemitismo. "Mi única preocupación era dónde están mis hijos y mi mujer ha declarado ante los micros de los medios de comunicación." Ostrowski, además, es superviviente de los ataques de Hamas del 7 de octubre y es la segunda vez que sobrevive a un ataque terrorista.

Las víctimas mortales del ataque antisemita de la playa de Bondi

Las fuerzas de seguridad del Estado han comunicado pocos datos sobre las 15 víctimas mortales de los dos atacantes de Sídney, padre e hijo: las edades de las personas asesinadas van de los 10 a los 87 años. De momento solo se conoce la identidad de dos: uno de ellos es Eli Schlanger, rabino del movimiento Jabbat, una rama del movimiento judío ortodoxo. Llevaba 18 años en Australia y era organizador de la celebración del Jánuca.

Estaba casado y era padre de cinco hijos. El último nació hace apenas seis semanas. Schlanger estaba también muy comprometido con la causa israelí y era un movilizado activista que durante años impulsaba los asentamientos de colonos en Cisjordania y recaudaba fondos para el Ejército de Israel. Su muerte ha causado gran conmoción dentro de su comunidad judía. Los que lo conocían aseguran que "era alguien que representaba la bondad y siempre estaba ahí para ayudar a los demás."

La segunda víctima mortal es Alex Kleytman, tiroteada en la playa Bondi, en Sidney, era un superviviente del Holocausto nazi. Kleytman, nacido en Ucrania, murió mientras protegía a su esposa, Larisa, de las balas del atacante armado, según un comunicado de Chabad. Tenía dos hijos y 11 nietos. De niño había sobrevivido dos años de reclusión en Siberia. En esta otra imagen emitida por los medios australianos vemos a su mujer, Larisa Klaytman, que horas más tarde de presencia del atentado.