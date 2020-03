Los millonarios rusos crean clínicas privadas en sus casas con respiradores a golpe de talonario para salvarse del coronavirus

Los ricos de Rusia se aíslan rodeados de lujos. En suburbios de lujo como Rublyovka, a las afueras de Moscú donde vive la élite. Medios como The Moscow Times han desvelado que los ricos de Rusia están creando sus propias clínicas privadas con respiradores para salvarse del coronavirus. La perspectiva de ir a un hospital público no les hace la menor gracia. Así se las gastan en la cuna del comunismo. No dudan en comprar respiradores a precio de oro… que dejan de estar en los hospitales. Pagan hasta más de 22.000 dólares por uno. Aunque Rusia solo tiene 253 casos de coronavirus declarados oficialmente –muchos son los que ponen en duda las cifras- , esos números están creciendo día a día. Y sí, hay meses de lista de espera.