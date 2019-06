Sin miedo al 'impeachment': Trump aceptará cualquier información negativa sobre sus rivales aunque proceda de países extranjeros

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha admitido que no se opondría a escuchar información dañina proveniente de gobiernos extranjeros sobre sus adversarios políticos en la carrera presidencial para las elecciones de 2020, lo que no ha hecho sino avivar las peticiones de juicio político o 'impeachment' contra el máximo mandatario del país.

Preguntado en una entrevista a ' ABC News' sobre si su campaña aceptaría dicha información de países extranjeros o si se la entregaría al FBI, Trump contesto que. "Creo que", continuó Trump. "Si alguien llama de un país, Noruega por ejemplo, y dice 'tenemos información sobre su oponente', yo creo que me gustaría escucharlo."

El presidente Trump lamentó el escrutinio público al que se sometió a su hijo, Donald Trump Jr., por su papel en la ahora infame reunión de Trump Tower en junio de 2016 con una abogada rusa que había prometido información negativa sobre la entonces candidata demócrata Hillary Clinton. El entrevistador, George Stephanopoulos, le preguntó si su hijo debería haber alertado al FBI sobre las pretensiones que tenía la oferta de los rusos, a lo que el presidente respondió: "Te diré una cosa, he visto muchas cosas a lo largo de mi vida. No creo que en toda mi vida haya llamado al FBI. En toda mi vida. No llamas al FBI".