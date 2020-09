Desnudo y con una bolsa en la cabeza: el nuevo vídeo racista policial que indigna a EEUU

Las elecciones de EEUU pueden estar marcadas por la ira, por la violencia, por los disturbios y por el miedo. Es lo que espera Trump que quiere olvidarse del coronavirus y es lo que empieza a intuir Biden , que tiene que mediar entre la condena expresa y el aviso a los que delinquen en los disturbios. Mientras esa lucha vive soterrada entre bambalinas políticas, otra más cruda está en las calles. Y son los vídeos constantes de violencia policial en EUU contra los negros. El último vídeo es aterrador, por la indefensión de un hombre obviamente enfermo al que la policía no trata como un ser humano. El hombre desnudo acaba con una bolsa de plástico en la cabeza y tirado en el suelo como un animal.

Había sido su propia familia la que llamó al 091 para advertirles de que estaba sufriendo aparentemente un trastorno mental. Pero nunca esperaron ese trato de la policía. El hombre es cierto que iba desnudo, como desorientado, pero no opuso resistencia y se tumbo en el suelo. "Llamé para que ayudaran a mi hermano, no para que mi hermano fuera linchado", contó el miércoles Joe Prude en una conferencia de prensa. Sí, la autopsia habla de intoxicación por drogas pero el vídeo demuestra un trato inhumano que no es digno de las fuerzas de seguridad.