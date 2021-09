15 minutos para rescatar una vida en La Palma

Son unas imágenes impresionantes que nos dan una idea de cómo ese mar de lava es tan destructivo como imparable. Hoy los vecinos de las casas que aún no han sido alcanzadas allí en Todoque han podido regresar a sus viviendas por unos minutos para seguir sacando lo imprescindible y los objetos con más valor sentimental. Los vecinos no dan crédito, quince minutos para recuperar lo que pueden de una vida. Todo es dantesco.