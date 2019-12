La Abogacía reconoce plena inmunidad a Junqueras porque la Junta Electoral no anuló su mandato de eurodiputado

La Abogacía del Estado argumenta en su escrito favorable a que el líder de ERC condenado por el procés Oriol Junqueras salga en libertad para ejercer como eurodiputado que mantiene su inmunidad parlamentaria porque la Junta Electoral Central no ha declarado expresamente la "incompatibilidad y anulación del mandato de parlamentario europeo".

"Hasta el momento, no consta que por esa Junta se haya declarado la incompatibilidad del Sr. Junqueras, ni tampoco la sustitución del mismo por otro representante de su candidatura electoral o la comunicación de esa circunstancia al Parlamento Europeo. No constando la expresa declaración de la incompatibilidad y de la anulación del mandato, el Sr. Junqueras sigue hasta que no se produzca dicha declaración por la JEC, ostentando las inmunidades previstas", dice la Abogacía.