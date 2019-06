El PP, a juicio por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas

En este caso no existe la acusación particular debido a que el propio Bárcenas se retiró del procedimiento en septiembre de 2016 y que el Ministerio Público solicita el sobreseimiento y archivo de la causa por entender que no existen "indicios relativos a ciertos extremos esenciales". Además, considera que la única versión que existe sobre los hechos es la del extesorero, que, en su opinión, es "inverosímil y contradictoria".