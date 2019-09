La alcaldesa de Móstoles revoca a su hermana de su puesto en el Ayuntamiento después de que PSOE-M se lo sugiriera

La regidora en un principio aseguraba que no revocaría el decreto que nombra a su hermana como nueva coordinadora de mensajes y redes sociales, un cargo de confianza con una remuneración de 52.000 euros . A su juicio, no están "incurriendo en ninguna ilegalidad" .

"Estéticamente se puede hacer mejor. No nombraría a una hermana o familiar para un cargo público, como considero que es poco estético no lo haría. Respeto su decisión pero como secretario general no puedo estar de acuerdo", argumentó Franco.