El anuncio de Campofrío, inspirado por una viticultora de La Palma

Los actores Carlos Areces y Darko Peric (con guiño a “La casa de Papel” incluido), el humorista Edu Soto y el cantante El Cejas aparecen también en el tradicional anuncio de la marca de alimentación, que ya enlaza once años de anuncios navideños.

El anuncio arranca con un Karra Elejalde abrumado por el coronavirus y por los altos precios de la luz que decide desconectarse del mundo y aislarse, dejar de ver a sus amigos y no celebrar la Navidad, por si le da un ataque de las emociones.

“Lo que más me acojona es que se nos olvide que vivir es acojonante”. Con esta frase cierra Elejalde el anuncio y con el eslogan de Campofrío: "Que nada ni nadie nos quite nuestra manera de disfrutar de la vida". Igual que hacen otras compañías como Freixenet o el operador Loterías y Apuestas del Estado, la empresa de productos cárnicos lleva ya once años creando su anuncio navideño que suelen protagonizar distintos artistas españoles, dirigidos por cineastas como Álex de la Iglesia o Daniel Sánchez Arévalo.