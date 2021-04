Arranca la campaña para las elecciones de Madrid con la intensidad de precampaña

Sánchez volcado, Gabilondo se reivindica: " Señora Ayuso: Pedro Sánchez es Pedro Sánchez . Y yo, Ángel Gabilondo". "¿Cómo no vamos a seguir hablando de Sánchez en estas elecciones, señor Gabilondo, si es él el candidato en Madrid?", contestaba la candidata popular y actual presidenta regional. Madrid tiene para España un gran proyecto hacia delante, destaca la mandataria: "Es nuestro modelo de vida lo que está en juego".

Un modelo , para Unidas Podemos , de corrupción y saqueo de lo público . "Van a hacer trampas. Podrán comprar a todos los árbitros, pero no van a poder comprar la dignidad de cada uno de vosotros y vosotras", ha dicho Pablo Iglesias, candidato de Unidas Podemos.

Vox, Ciudadanos y Más Madrid

Un Pablo Iglesias protagonista también , en boca de Santiago Abascal , para Vox . "Que nos jugamos el principio del fin del Gobierno de Pedro Sánchez y que el del moño se tenga que retirar de la política ". Por un PP que no es valiente, dicen, no se arrima como ellos.

"Nosotros no nos achantamos", sentenciaba la candidata, Rocío Monasterio. Un Vox, para Ciudadanos, el preferido del PP. "Es que resulta que los de Ciudadanos son unos pasados, es que me dicen que no a la corrupción", afirmaba su cabeza de lista, Edmundo Bal.