Ayuso pisa el freno: la Comunidad de Madrid no pedirá el pase a la fase 3

Las prisas para pasar de fase se frenan en Madrid, a la cabeza de contagios en las últimas fechas. La Comunidad de Madrid no pedirá el pase a la fase 3 la próxima que viene, ni ha barajado ninguna medida en concreto para flexibilizar la fase 2. Así lo ha indicado el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado , en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. Ayuso, partidaria de lo que finalmente ha decidido Celaá , que en los colegios no siempre se guardaran las distancias , parece que ahora teme precipitarse. Un rebrote como ya ha dejado claro la OCDE será mortal para la economía y para una sanidad pública que ha estado al borde del colapso.

Aguado ha explicado que no se ha valorado la posibilidad de pasar a la fase 3 porque la Comunidad de Madrid ya hizo una serie de peticiones al Gobierno de España para flexibilizar la fase 2 que no han sido atendidas. "No se ha planteado la posibilidad de pasar a la fase 3 porque a partir del 21 de junio, si todo va según lo previsto, el estado de alarma decaerá y con él decaerá el sistema de fases", ha señalado.