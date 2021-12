La Borrasca Barra provoca inundaciones en Navarra y País Vasco: el río Arga, registra su mayor crecida en 20 años

En La Rochapea, Informativos Telecinco capta cómo los ciudadanos caminan contra la corriente intentando salir de sus calles inundadas. Otros permanecen atrapados en sus casas porque el agua no les deja abrir las puertas de sus casas y los hay que no pueden volver a ellas. "Me he encontrado todo inundado. No puedo volver a mi casa". Los hay que recorren en piragua las calles. Pero no todos han podido evitar que sus vehículos acaben engullidos por el Arga, jhay coches ya en su fondo.