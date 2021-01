¿Qué es la cencellada y por qué se produce?

El paso del temporal de nieve Filomena y las heladas que han llegado después están dejando estampas que hacía mucho tiempo que no veíamos. Hoy ha amanecido en Valladolid y otros puntos de Castilla León como si hubiera vuelto a nevar. Pero no, se trataba de la cencellada , un fenómeno meteorológico que se produce cuando se mezclan temperaturas bajo cero y un nivel de humedad suficiente para formar nieblas. El resultado: árboles y objetos cubiertos de agujas de hielo blanco que parece sacado de una película.

Pero, ¿cómo se producen las cencelladas? Este fenómeno se suele generar cuando hay gotículas de niebla y las temperaturas son muy frías, por debajo de los 0ºC. Así, las gotículas se congelan y se posan en las superficies formando extrañas formas, como plumas o agujas. Si hay viento, la cencellada puede adquirir diferentes formas que se moldean en la dirección del aire. No hay que confundir este fenómeno con uno mucho más común: la escarcha. Esta se produce cuando la humedad ambiental se condensa, pero no es necesario que haya niebla para darse y no envuelve los objetos y los árboles con estas formas tan curiosas.