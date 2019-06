Arrimadas anuncia que Ciudadanos rompe con Valls

Valls, que negó el saludo a Torra por llamarle casta, dejó claro a los independentistas que en Cataluña no había presos políticos. No renegó del diálogo, "pero señor Forn, con una condición previa, el respeto a la Constitución del 78, del Estado de derecho y de la separación de poderes, de la justicia y de la ley. Entiendo la emoción de muchos aquí con su presencia. Pero en España no hay presos políticos y no hay exiliados. Es así".