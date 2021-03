Las restricciones acordadas en el Consejo Interterritorial de Salud no suponen un gran cambio, teniendo en cuenta que la mayoría de estas regiones permanecen cerradas desde hace semanas y que el documento publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) conmina a las administraciones a no bajar la guardia "aunque los indicadores epidemiológicos sean favorables". No obstante, Madrid y Extremadura son los únicos territorios peninsulares que por el momento no limitan las entradas y salidas. Sí tendrán que hacerlo de cara al puente.