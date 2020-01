Iglesias lanza un consejo a Pedro: "no nos van a atacar por lo que hagamos, nos van a atacar por lo que somos"

Iglesias que sigue con su idilio con Pedro Sánchez acabó su discurso chocando con él las manos. Pero para finalizar su discurso se permitió darle un consejo para esta legislatura. "Pedro, no nos van a atacar por lo que hagamos, nos van a atacar por lo que somos". Le pide dos cosas: que tenga "el mejor tono" ante los que les atacarán y que no se arrugue: "Que tengas también la mayor firmeza democrática". Los socios tejen su complicidad ante los durísimos ataques de la derecha contra el nuevo Gobierno de coalición.

No solo eso. Iglesias señaló, como luego hizo Aitor Esteban del PNV, que flaco favor les estaban haciendo al Monarca desde el PP. Porque su defensa hace menos visible su neutralizar, a fuerza de que se identifique a Felipe VI con la derecha. Se lo dejó muy claro Iglesias. "Si quieren ustedes defender a la Monarquía, eviten que la Monarquía se identifique con ustedes. Si algo sabía el rey Juan Carlos I, que venía de donde venía, es que solo alejándose de la derecha la institución podría pervivir. Quizá se hayan convertido ustedes en la mayor amenaza para la Monarquía".

No solo eso. Iglesias también ha recordado a las víctimas de ETA criticando su uso partidista. "Quiero leerle, señor Casado, un mensaje que me ha enviado Rosa Lluch, hija de un asesinado por terroristas: 'No hablen ustedes en nombre de las víctimas del terrorismo. Basta ya de usar nuestro dolor en su beneficio".