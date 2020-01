Los debutantes del nuevo Gobierno: González Laya, ministra de Exteriores, uno de los fichajes estrella

De la mano de Margarita Robles, la nueva ministra de Exteriores, Arancha González Laya, recogió su cartera. Afronta el cargo como una oportunidad para posicionar a España en Europa y en el mundo, con un gran reto en materia de cooperación. "A quien tenga alguna duda, le vamos a decir: "Spain is back. Spain is here to stay"", ha señalado para comenzar esta nueva etapa.