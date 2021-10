De momento, han celebrado, no se han producido daños personales y en todo momento se ha evacuado u confinado a las personas cuya salud corría riesgo. Durante esta jornada, precisamente, el Comité Director del Pevolca ha ordenado la evacuación de los científicos y del personal de los distintos servicios de emergencia que se encontraban desarrollando su labor en las zonas cercanas a la colada del volcán, atendiendo a las mediciones de calidad del aire.

El director técnico del Comité Director, Miguel Ángel Morcuende, ha explicado en rueda de prensa que la calidad del aire esta mañana "no era la mejor" en la zona donde se han producido las evacuaciones, que son las inmediaciones de la colada y el interior de la zona evacuada previamente. Así, ha aclarado que este problema afecta "estrictamente" a dichas zonas y aseguró que en los núcleos de población que están fuera del perímetro de seguridad, fijado en 2,5 kilómetros del cono principal, no hay en estos momentos ningún problema de calidad del aire.

Este domingo, la responsable nacional de vigilancia volcánica del IGN, Carmen López, ha indicado en rueda de prensa que si bien la actividad del tremor es más intensa, todavía no ha llegado a la que se registró entre los días 24 y 27 de septiembre, que fue mucho más intensa que ahora.

Carmen López recordó que cuando esa actividad llegó al máximo, se produjo un parón de la actividad, pues no permitía salir más emisión, y el tremor disminuyó bruscamente y se abrió el sistema a base de una serie de explosiones violentas.

No obstante, insistió en que ahora la situación no es la misma, pues aunque el tremor es más intenso y se ha registrado actividad explosiva, no ha llegado a esos niveles tan altos. En cualquier caso, advirtió que esta alternancia de fases está dentro de lo esperable y en los próximos días podría volver a pasar.