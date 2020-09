Los vecinos de Eljas, Extremadura, no salen de casa porque tienen 106 positivos entre sus 900 habitantes

"No salgan de casa"

El alcalde de Eljas, Antonio Bellanco, pidió esta semana a sus vecinos que no salgan de casa si no es estrictamente necesario e hizo un llamamiento a los familiares que están fuera para que no vayan al pueblo. Bellanco comunicó a los vecinos a través de las redes sociales que en el municipio había 106 positivos confirmados, según le habían transmitido las autoridades sanitarias.