Un error puede dejar sin cobrar el ERTE a miles de personas en Cataluña

Según este organismo profesional, los datos de cada trabajador con derecho a esta prestación no son reconocidos por el sistema cuando provienen de Cataluña. El código atribuido a esta Comunidad no es reconocido por el sistema del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Este organismo asegura que más de un 70 % de los ERTE que se han presentado aún no han sido resueltos, por lo que pueden encontrarse con este problema."A pesar de no tener la confirmación expresa de que el ERTE ha sido aprobado, la empresa tiene que presentar los datos de sus trabajadores antes de mañana 3 de abril por esta vía, que no te permite hacerlo por una incompatibilidad técnica entre el sistema estatal y catalán", afirma Lluzar.