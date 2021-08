Se celebrarán las Fallas, pero con restricciones: mascarilla, distancia de seguridad y control de aforos

La consellera, que ha asegurado que en la Comunitat Valenciana "vamos por buen camino" en la lucha contra la pandemia con un descenso paulatino de casos , ha advertido, no obstante, que "no podemos relajarnos lo más mínimo", ya que "cada vez que nos hemos relajado en las medidas de seguridad aparecen brotes y repuntes".

Barceló, que ha hecho hincapié en que los eventos no van a ser como los de antes de la llegada del coronavirus, ha subrayado que no se puede "bajar la guardia": "No vamos a celebrar como si la pandemia hubiera acabado", ha dicho, porque "aún queda tiempo para el final", y ha instando a mantener la prudencia, al tiempo que ha recalcado que "todo el mundo nos mira", al ser las primeras fiestas de Fallas en este contexto.