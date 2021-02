Padre, madre e hijo mueren de coronavirus en la localidad de L’Alcúdia, en Valencia

El coronavirus está destrozando familias todos los días aunque hay casos que saltan a la opinión pública porque no dejan de ser devastadores. Ya hemos visto parejas que se reúnen para darse el último adiós, ambos infectados. Familias que salen a la calle para saludar a los mayores por la ventana. Pero hay casos en los que el virus se ceba con una familia en concreto. Es lo que ha ocurrido con una familia de L’Alcúdia, en Valencia, una de las comunidades más golpeadas por la tercera ola de la pandemia. El padre, la madre y el hijo han perdido la vida en solo un mes, según adelantaba El Español.

La localidad no sale de su asombro ante tamaña tragedia. "Qué pena más grande Señor, en poco tiempo los tres de la misma familia", "por Dios, no hay consuelo para esta familia", rezaban algunos de los mensajes en unas redes sociales en las que el dolor ha sido unánime. Todo empezó en el mes de diciembre. El primero en morir fue Vicente, de 85 años de edad, el 8 de diciembre. Su hijo, Joaquín, de 55, falleció el 4 de enero. Apenas dos días después, su madre Carmen, de 80, no pudo superar el coronavirus y murió. En un mes, un matrimonio y su hijo habían perdido la vida.